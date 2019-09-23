https://static.news.ru/photo/aef78f36-dde8-11e9-9a6b-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Пахноцкая Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью, — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Ранее в WADA заявили, что РУСАДА не соответствует требованиям всемирного антидопингового кодекса.

С другой стороны, есть документы — международный кодекс, стандарты — и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения — ни к лаборатории, ни к образцам, — добавила Пахноцкая.

Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории, писал News.ru.