Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ожидала принятия такого решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое лишило Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет.
Решение печальное, но ожидаемое. Оно должно заставить задуматься людей: правильно ли они действовали все эти четыре года и последние несколько месяцев. Спортсменам желаю не потерять веры в себя, сохранять безупречную антидопинговую репутацию, потому что даже для отбора их участия под нейтральным статусом должна быть идеальная антидопинговая история и не должно быть никаких вопросов к предоставлению информации по местонахождению, работе с дисквалифицированными тренерами и так далее. Удачи всем, кто работает. А теми, кто допустил эту ситуацию, я надеюсь, будут сделаны правильные выводы. Никому не хотела бы пожелать испытать такой удар и опыт, — сказала Пахноцкая корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, Пахноцкая прокомментировала решение исполкома лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
Речь идёт просто про юридическую логику, поскольку подписантом кодекса является агентство в любой стране мира. Правительство является подписантом Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которая как раз подкрепляет реализацию кодекса. Агентство лишено статуса, но никак не поражено в правах — никаких отобранных функций не будет и на представителей РУСАДА это не распространится, — утверждает она.
Также Пахноцкая заявила, что вопрос апелляции будет обсуждать на набсовете РУСАДА, который состоится 19 декабря.
Вопрос апелляции ещё будет обсуждаться. WADA опубликовало релиз 5 декабря. Кто может апеллировать на решение в спортивный арбитраж: это может быть Олимпийский комитет, Паралимпийский, может быть, президенты международных федераций. Нужно дождаться согласованных действий, у нас будет набсовет 19 декабря, где мы обсудим вопрос, — заключила она.
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в шоке от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.
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