Пахноцкая назначена экспертом World Athletics по восстановлению ВФЛА

https://static.news.ru/photo/b2ceae14-fff7-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Пахноцкая назначена экспертом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), следует из сообщения пресс-службы World Athletics.

Маргарита Пахноцкая, бывший заместитель генерального директора РУСАДА, была назначена одним из двух экспертов, базирующихся в России, — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Дорожная карта восстановления ВФЛА должна быть рассмотрена до 1 марта 2021 года. 31 августа 2020 года комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновлённую дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что совет World Athletics на декабрьском заседании рассмотрит статус программы нейтральных спортсменов (ANA), которой ранее пользовались отдельные атлеты из России, чтобы участвовать в соревнованиях.