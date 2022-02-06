Падали, но побеждали: российские фигуристы вынесли всех на команднике ОИ

Мы это сделали! Сборная России выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию. Наши фигуристы прокатились по всем своим соперникам. По итогам восьми программ мы набрали 74 очка, у ближайших преследователей — сборной США — только 68. Рассказываем, как в заключительный день соревнований мы довели дело до победы.

Сюрприз от федерации

Главная новость заключительного дня командного турнира по фигурному катанию произошла за пределами льда. Федерация фигурного катания в ночь перед началом соревнований огласила списки спортсменов, которые представят произвольные программы. И так получилось, что ни в одном виде не была проведена замена. Все те, кто катал короткие программы, были заявлены на произвольные. Тренерский штаб отказался от двух допустимых перестановок. Это решение вызвало недовольство у многих.

Отказ от замен в танцах и парах можно было ещё как-то спрогнозировать и объяснить. В танцах Никита Кацалапов — капитан команды, который должен вести сборную до конца, ему с Викой также необходимо было реабилитироваться за ритм-танец. В парах — приличный запас времени на восстановление после командного турнира, поэтому Мишину и Галлямова можно было ставить в произволку без опасений за личный турнир (хотя любая другая пара с гарантией в 99,9% принесла бы сборной десять очков).

Но всё-таки отсутствие перестановок у женщин — это самый странный момент. Любая девочка, будь то Александра Трусова или Аня Щербакова, спокойно претендовала на первые места даже с ошибками. К тому же бэкграунд каждой из этих спортсменок, их прорыв в мировом фигурном катании говорил в пользу замены в короткой программе.

В личном турнире шансы на победу не очень высокие (там заправляет оркестром Камила Валиева), а вот в командном была реальная возможность взять олимпийское золото. И одна, и вторая фигуристка были этого достойны. Но тренерский штаб, федерация рассудили по-другому. Они решили оставить на обе программы сильнейших. Возможно, им просто не захотелось делать выбор между теми, кому достанется золото Игр, а кому нет. Но вернёмся к соревнованиям.

Жёсткое падение

Итак, произвольную программу третьего соревновательного дня открывали пары. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выходили на лёд предпоследними. Первое, на что сразу устремился взгляд, — это новые костюмы спортсменов. Фигуристы решили на Олимпийских играх предстать в немного обновлённом виде.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Chen Jianli/XinHua/Global Look Press

Программу ребята начали очень уверенно: выбросы, прыжки — делали почти всё без перебоев. Но к концу номера случилось очень болезненное падение. На последней поддержке партнёр не устоял на ногах, и они с партнёршей оказались на льду. За отсутствие выезда с поддержки им снизили уровень сложности элемента, а за исполнение отняли пять баллов. Впрочем, даже эта достаточно серьёзная и грубая ошибка не повлияла на итоговый исход. Россияне заняли первую строчку (145,20 балла) и принесли команде нужные 10 очков. Никто из соперников даже близко не смог приблизиться к нашей паре.

Конечно, очень непривычно наблюдать ошибки со стороны Мишиной и Александра Галлямова. Эти ребята приучили нас к безупречным прокатам. Но переживать не стоит. Повлиять на срыв поддержки могла та же усталость или давление (всё-таки речь идёт об Олимпиаде). К личному турниру (стартует 18 февраля) ребята должны восстановиться. Уж лучше пусть падают в команднике, чем в индивидуальных соревнованиях.

В танцах снова вторые

А вот за кого можно немного попереживать, так это за наших танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. После ритм-танца они допустили несколько ошибок и остановились только на втором месте, пропустив вперёд американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. В произвольной программе необходимо было реабилитироваться за результат первого соревновательного дня. Это было важно с позиции предстоящей борьбы в личном турнире. Всё-таки хотелось подойти к главной борьбе с французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном в более приятном свете, а не как дуэт, который проиграл американцам. Мы же, в конце концов, лидеры, действующие чемпионы мира!

Но добиться реванша не удалось. Вике и Никите дали штрафной балл за передержку поддержки. Этот балл всё и предрешил. Наш дуэт снова обогнали американцы: Мэдисон Чок и Эван Бейтс за свою очень оригинальную и классно сделанную произвольную получили 129,07, а россияне — 128,17. Конечно, Синицина и Кацалапов в произволке выглядели намного увереннее (даже с проблемными твизлами справились), но два поражения от американцев не самая приятная новость перед личным турниром.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Koji Aoki/AFLO/Global Look Press

Что касается командника, то второе место танцоров обеспечило сборной России досрочную победу в турнире. Таким образом, Никита стал первым в истории двукратным чемпионом в командном турнире. Причём добился он этого достижения с двумя разными партнёршами. На Олимпиаде в Сочи выиграл командник с Еленой Ильиных.

Валиева поставила жирную точку в команднике

Когда Валиева выходила на лёд, был уже ясен исход соревнований. Юной ученице Тутберидзе оставалось только выйти и в своём стиле поставить жирную точку. Она с этой задачей справилась прекрасно. Камила своим прокатом на весь мир заявила: «Ребята, со мной бороться невозможно». Даже падение на одном из прыжковых элементов не повлияло на результат и впечатление от проката. Камила с нереальными 178,92 балла улетела в космос, попутно переписав несколько страниц в истории. С сегодняшнего дня Валиева является первой фигуристкой в мире, которая приземлила четверной прыжок на Олимпиаде. Первой фигуристкой в мире, которая приземлила два четверных прыжка на Олимпиаде. Первой фигуристкой в мире, которая приземлила три четверных прыжка на Олимпиаде. Она первая прыгнула четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Она первая исполнила четверной тулуп и четверной сальхов. Таких олимпийских чемпионок ещё в мире не было.

Итак, Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — олимпийские чемпионы в командном турнире 2022 года. Это было ожидаемо и неизбежно, но от этого не менее приятно.

Качать чемпионов!