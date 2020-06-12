Озвучена стоимость подготовки биатлониста Дмитрия Малышко к сезону

https://static.news.ru/photo/2afbb87a-ad94-11ea-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Малышко Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Вице-президент Федерации биатлона Петербурга и бизнесмен Андрей Кириленко рассказал, для индивидуальной подготовки к следующему сезону российского биатлониста Дмитрия Малышко необходимо 900 тысяч рублей.

Примерно 5 тысяч рублей в дней. На 20 дней. Ещё переезды. 150 тысяч в месяц. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, в ноябре уже отбор. Умножьте 6 на 150 и получите сумму, которая нужна для подготовки к сезону, — цитирует Кириленко «Спорт день за днём».

Он отметил, что его состояние не позволяет спонсировать спортсмена. Ранее Кириленко оказывал поддержку Екатерине Юрловой-Перхт.

Накануне стало известно, что Малышко не вошёл в основной состав сборной России по биатлону. Кириленко подчеркнул, что Малышко не хуже других спортсменов, которые попали в команду.