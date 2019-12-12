https://static.news.ru/photo/d2c2b36c-5ffa-11e9-afa6-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Бостон» со счётом 3:2.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в третьем периоде при попытке отобрать шайбу у соперника не заметил главного рефери Джона Макизаака, который выбрал неудачную позицию, и применил силовой приём. Арбитр самостоятельно покинул лёд и не смог продолжить встречу.

Овечкин не отметился результативными действиями, в отличие от напарника по команде Евгения Кузнецова, который сделал голевую передачу.

Ранее Овечкин во время игры разбил губу арбитру матча Фурману Сауту. Рефери сумел продолжить игру, но в перерыве ему наложили пять швов, писал NEWS.ru.