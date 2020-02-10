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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что федерация будет поддерживать биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину по допинговым делам в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Мы на контакте всё время, всё знаем и двигаемся вместе с ними, но пока этот вопрос стоит отдельно и без выхода информации. В марте кто-то поедет в CAS, но будем...