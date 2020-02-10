Велогонщик из Коста-Рики Кевин Ривера, выступающий за команду Androni Giocattoli — Sidermec, стал победителем 4-го этапа многодневки «Тур Лангкави», проходящей в Малайзии.
Вторым финишировал итальянец Данило Челоно (Team Sapura Cycling), третьим — россиянин Артём Овечкин (Terengganu Inc. TSG Cycling Team).
Протяжённость этапа Патраджая — Камерон Хайлендс составила 156,1 км.
Лидером генеральной классификации после четырёх этапов является Челоно. На втором месте Евгений Фёдоров из Казахстана (Vino — Astana Motors), на третьем — Овечкин.
«Тур Лангкави» проходит с 1996 года на острове Лангкави. Гонка основана бывшим премьер-министром Малайзии Махатхиром бин Мохамадом.
Ранее белорусский велогонщик 38-летний Василий Кириенко заявил, что завершает спортивную карьеру по совету врачей, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен