Отсутствие холодильников в номерах олимпийцев объяснили заботой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил отсутствие холодильников в номерах спортсменов на Олимпиаде в Токио заботой. Его слова передаёт ТАСС.

По мнению Позднякова, в условиях жаркого климата любые продукты, даже за непродолжительное время, когда их переносят из столовой в номер, могут испортиться. Из-за этого спортсмен рискует не выйти на старт.

Отсутствие холодильников обусловлено заботой. Холодильники есть в медицинском центре в служебных целях, также есть три холодильника с напитками, доступные в любое время дня и ночи​, — сказал Поздняков.

Также президент ОКР отметил, что телевизоры, которых также нет в номерах олимпийцев, не являются предметом первой необходимости, так как все сейчас используют компьютеры и другие гаджеты.

Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил назначение «антисекс-кроватей» на Олимпиаде в Токио.