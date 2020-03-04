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Российский велогонщик «Газпром-РусВело» Игорь Боев, который находится в больнице ОАЭ с коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.

Он отметил, что условия в госпитале хорошие, но еда не соответствует рациону профессионального спортсмена. Сейчас чувствую себя здоровым человеком. Относятся к нам тут нормально, никто косо не смотрит, четыре раза...