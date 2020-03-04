Тестовый турнир Олимпиады-2020 в Токио по регби-7 Asia Sevens Invitational отменён из-за распространения коронавируса.
После подтверждения безопасности оргкомитет проведёт тестовые соревнований в какой-либо форме и будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом и другими задействованными организациями, — цитирует агентство Reuters заявление оргкомитета Игр в Токио.
Турнир должен был пройти в Токио 25–26 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.
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