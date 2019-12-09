Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Предложение о разрешении выступать в Японии «чистым атлетам» под нейтральным флагом названо недостаточным.
Причём в комитете, который составляют 17 завершивших карьеру известных спортсменов, настаивают на отлучении сборной России и от зимней Олимпиады 2022 года,
Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, — говорится в заявлении комитета.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России нашли возможность обойти возможный запрет WADA . Так, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Играх в Токио в соответствии с Олимпийской хартией будут представлять команду ОКР, который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поздняков добавил, что россияне являются самыми тестируемыми спортсменами в истории.
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