https://static.news.ru/photo/a63ff170-1a0c-11ea-8d03-fa163e074e61_660.jpg Токио, Япония Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Предложение о разрешении выступать в Японии «чистым атлетам» под нейтральным флагом названо недостаточным.

Причём в комитете, который составляют 17 завершивших карьеру известных спортсменов, настаивают на отлучении сборной России и от зимней Олимпиады 2022 года, сообщает BBC.

Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, — говорится в заявлении комитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России нашли возможность обойти возможный запрет WADA . Так, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Играх в Токио в соответствии с Олимпийской хартией будут представлять команду ОКР, который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поздняков добавил, что россияне являются самыми тестируемыми спортсменами в истории.