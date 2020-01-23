Отец французского биатлониста Фабьена Клода пропал в Канаде.
Группа туристов в сопровождении гида пересекали замёрзшее озеро на снегоходах и провалились под лёд, сообщает Lejsl.com.
Из восьми человек троим удалось спастись, ещё пятеро, включая отца биатлониста, пропали без вести. Гид группы погиб.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял француз Мартен Фуркад. Третьим стал его соотечественник Клод Фабьен, писал NEWS.ru.
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