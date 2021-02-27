Отец финского лыжника сообщил о «снятом скальпе» со сборной РФ

https://static.news.ru/photo/b1b898c4-7a53-11eb-b726-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Отец финского лыжника Йони Мяки Теро в разговоре с журналистами поделился своими мыслями относительно итогов командного спринта на чемпионате мира. Соревнования прошли в немецком Оберстдорфе.

Первыми к финишу пришли норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Финны Йони Мяки и Ристоматти Хакола заняли второе место. Третьими гонку завершили россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых.

По словам Теро Мяки, сборная Финляндии «сняла скальп» с лыжников из РФ. Он отметил, что был уверен в исходе спринта, когда финны оказались в группе лидеров. Командный спринт состоялся в воскресенье, 28 февраля.

Как ранее передавал NEWS.ru, в субботу Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

Результат российского лыжника — 1 час 11 минут и 33,9 секунды на дистанции 15+15 километров. Стоит отметить, что золотая медаль Большунова стала для команды из РФ первой медалью на ЧМ.