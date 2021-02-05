Отец Большунова порадовался досрочной победе сына в зачёте Кубка мира

https://static.news.ru/photo/51c73e3e-67f2-11eb-a670-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Александр Большунов — старший назвал неожиданной новость о досрочной победе сына в зачёте Кубка мира.

Большунов, в активе которого 1613 очков, досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» после того, как стало известно о том, что его ближайший преследователь и соотечественник Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа КМ.

Я даже об этом и не думал. Сезон идёт, и мы никогда вперёд не забегаем. Получается, это неожиданно. У меня сегодня день рождения, я даже об этом вообще не думал. Это как обухом по голове, мы даже не говорили об этом с Сашей, сезон-то идёт, — цитирует отца спортсмена «Чемпионат».

Он добавил, что сын шёл к этой победе, но всё равно будет работать до конца сезона с полной отдачей.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.