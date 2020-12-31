От золота до полицейской облавы и позора: каким был 2020-й для биатлонистов

Ушедший 2020 год был сложным для многих сфер деятельности. Биатлонисты — не исключение. Единственная золотая медаль России на чемпионате мира обернулась скандалом с итальянской полицией, а внутренние склоки в федерации привели к неутешительным антирекордам. С биатлоном простились мировая легенда Мартен Фуркад и, вероятно, лидер российской сборной Екатерина Юрлова-Перхт.

Победа Логинова вопреки

Успех Александра Логинова, ставшего чемпионом мира в Антхольце в спринте, прервал одну рекордную безмедальную серию для российского биатлона, а после его бронзы в гонке преследования началась другая. Золотая медаль лидера сборной России, который провёл лучшую гонку в карьере после продуктивной работы под руководством личного тренера Александра Касперовича, была завоёвана вопреки всему и позволила считать успешным ЧМ, к которому большая часть национальной команды была не готова. Логинов стал первым российским чемпионом мира в спринте со времён победы Максима Чудова в 2008 году.

Александр Логинов vk.com/alexander__loginov

Полицейский рейд перед эстафетой

Логинов оказался в центре всеобщего внимания не только в начале чемпионата, но и в конце. Рано утром накануне эстафеты в его номер с обыском ворвались полицейские. Поводом для открытия дела стало заявление финки Сары Фуссек, бывшего члена специального органа Biathlon Integrity Union, направленного на борьбу с допингом и другими нарушениями закона в спорте.

Дело в том, что для тренера Логинова Касперовича не нашлось аккредитации в сборной России. Чтобы он мог присутствовать на трассе, украинцы отдали ему бейдж одного из членов делегации. По доносу неизвестного человека об этом узнали в Международном союзе биатлонистов (IBU), изъяли аккредитацию и оштрафовали самого Касперовича. Однако Фуссек этого показалось недостаточно, и она отправила заявление в полицию. В итоге Логинов пережил стресс, из-за которого так и не выступил в масс-старте и с тех пор ни разу не попадал на пьедестал Кубка мира.

Медальный рекорд норвежской биатлонистки

Главной героиней чемпионата мира в Антхольце стала норвежка Марте Улсбу-Рёйселлан, которая вошла в историю как первая спортсменка, завоевавшая медали в каждой из семи гонок, при этом пять из этих наград высшей пробы. В спринте и масс-старте Улсбу-Рёйселлан взяла золото, в индивидуальной гонке и преследовании стала бронзовым призёром, а также победила в составе сборной Норвегии в каждой из трёх эстафет. До этого рекордное количество — шесть медалей на одном чемпионате мира — завоёвывали немка Лаура Дальмайер, француженка Мари Дорен-Абер и норвежка Тура Бергер.

Марте Улсбу-Рёйселлан vk.com/marteolsburoiseland

Прощание Фуркада

Сезон-2019/20 стал последним в карьере одного из лучших биатлонистов в истории, семикратного обладателя Кубка мира Мартена Фуркада. Он объявил об уходе из спорта перед заключительной гонкой сезона, в которой одержал эффектную победу и до последнего боролся в общем зачёте Кубка мира с Йоханнесом Бё. Заявление Фуркада стало большим сюрпризом для всей биатлонной общественности, однако француз и ранее говорил, что, скорее всего, не останется в спорте до Олимпиады 2022 года. За свою карьеру помимо семи Больших хрустальных глобусов он завоевал пять золотых олимпийских медалей.

Смена власти в СБР

Конец сезона ознаменовался кризисом власти в Союзе биатлонистов России (СБР). У организации образовалась масса долгов перед европейскими отелями, спортсменами, персоналом и IBU. Титульный спонсор «Газпром» приостановил свои отчисления, а правление СБР выразило недоверие президенту Владимиру Драчёву и приняло решение о созыве внеплановой отчётно-выборной конференции. Под давлением со всех сторон и по рекомендациям думских коллег из фракции «Единая Россия» Драчёв ушёл в отставку, а новым главой Союза биатлонистов России был единогласно избран Виктор Майгуров. Ему удалось привести в порядок финансовые дела организации, однако результаты в спорте высших достижений по-прежнему оставляют желать лучшего.

Виктор Майгуров Нина Зотина/РИА Новости

Чемпионат мира впервые пройдёт в Швейцарии

В ноябре на конгрессе IBU определились очередные столицы чемпионатов мира. Так, в 2024 году турнир пройдёт во второй раз в истории в чешском Нове-Место, который получил это право при отсутствии конкуренции. За право принять чемпионат мира — 2025 схлестнулись белорусские «Раубичи» и швейцарский Ленцерхайде, который в итоге и выиграл выборы с большим перевесом, не в последнюю очередь из-за последних политических событий в Белоруссии. Для нового швейцарского центра, принимавшего в последние годы лишь этапы Кубка IBU и юниорские соревнования, это будут первые старты такого ранга и первый чемпионат мира в истории швейцарского биатлона.

Юрлова попрощалась со сборной перед самым стартом сезона

За две недели до старта сезона и пару дней до официального объявления состава лидер женской сборной России Екатерина Юрлова-Перхт узнала о своей беременности и объявила о решении пропустить сезон. В её случае, когда после родов на подготовку к Олимпиаде останется чуть более полугода, это с большой долей вероятности будет обозначать завершение карьеры. Но официально 35-летняя Юрлова такого заявления не делала. В то же время её уход открыл дорогу в команду для 21-летней Анастасии Гореевой, которая в ноябре дебютировала на Кубке мира, а вскоре после этого набрала первые в карьере очки.

Екатерина Юрлова-Перхт ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА - ПЕРХТ/vk.com

Акимова вернулась спустя два с половиной года

Если где-то убывает, то где-то обязательно прибудет. Молодая мама Татьяна Акимова, пропустившая два с половиной года в большом биатлоне, вернулась в состав сборной России и почти с ходу отобралась в команду. В межсезонье она готовилась под руководством опытнейшего наставника Николая Лопухова, а перед сезоном пополнила ряды тюменской команды, где для подготовки спортсменки были созданы отличные условия. Начала сезон Татьяна на этапах Кубка России, где одержала три победы, после чего была вызвана на Кубок мира в Хохфильцен, где стала лучшей из россиянок по итогам гонки преследования.

Новые антирекорды

К концу года результаты сборной России являли собой совсем печальное зрелище. В спринте в Контиолахти российские мужчины впервые в истории не попали в тридцатку лучших. Женская команда едва не осталась без масс-старта, куда чудом успела протиснуться новичок Кубка мира Ирина Казакевич. Рекордная безмедальная серия к концу года составила 39 гонок, и это ещё не предел. Кроме того, российские биатлонисты не только впервые в истории остались без наград в декабре, но и не смогли подняться выше 10-го места в личных гонках и 15-го — в общем зачёте, которое сейчас занимает Александр Логинов.

Наступление молодёжи в Кубке мира

Скомканная подготовка к сезону во многих командах, вызванная распространением коронавируса, позволила громко заявить о себе сразу нескольким ярким молодым биатлонистам, которые успешно конкурируют с признанными мировыми лидерами за место в тройке общего зачёта. Дополнительным стимулом для них стало введение тёмно-синей майки для лучшего спортсмена младше 25 лет. Норвежский дебютант 2020 года Стурла Лэгрейд одержал в декабре три победы в трёх разных дисциплинах и стал главным преследователем Йоханнеса Бё в общем зачёте Кубка мира.

Белоруска Динара Алимбекова из середняка превратилась в одного из лидеров и отметилась в Хохфильцене первым и вторым местами. Между тем 21-летняя Эльвира Эберг уже успешно соперничает со своей старшей сестрой Ханной за звание лидера сборной Швеции, а в финишном спурте обыгрывает именитую немку Денизе Херрманн.