Ошибка Кацалапова и домашнее судейство: как фигуристы открыли Олимпиаду

Официально зимние Игры в Пекине ещё не стартовали, а соревнования по фигурному катанию уже в самом разгаре. В столице Поднебесной завершился первый день командного турнира. После выступления одиночников, танцоров и пар сборная России идёт на втором месте, а лидируют американцы. Рассказываем, как прошёл первый день в командном турнире.

Мужчины. Кондратюк в ударе, Чен — тоже

Командный турнир на Олимпиаде начался с соревнований мужчин, а первым на лёд вышел представитель команды Германии. Поль Фентц совершил ряд ошибок и набрал за свой прокат только 68,68,64 балла. Канадскому фигуристу Роману Садовскому тоже не удалось откатать чисто — 71,06. Следом шёл Михаил Бржезина из Чехии. Он начал программу с «бабочки» на сальхове, но дальше всё исполнил чисто — 76,77.

Первый четверной прыжок на турнире был исполнен местным фигуристом. Китаец Боян Цзинь приземлил каскад четверной лутц — двойной тулуп на старте проката. К сожалению, откатать чисто всю программу не удалось. За свою короткую опытный спортсмен получил 82,87 балла.

Но а затем на люду появилась сильнейшая разминка, открывать которую предстояло российскому фигуристу. Вот уже больше месяца Марк Кондратюк идёт без перебоев. Он выиграл чемпионат России, взял золото чемпионата Европы — везде с хорошими, добротными прокатами. К счастью, положенная им самим традиция продолжилась и на Олимпиаде. Он вышел на короткую программу командника и сделал всё чисто. Четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов — трйной тулп — без проблем.

Марк Кондратюк Александр Вильф/РИА Новости

Казалось бы, парню только 18 лет. Казалось бы, первые Олимпийские игры. Казалось бы, командный турнир — колоссальное давление. Но Марк был совершенно непоколебим. Да, отметим, что в прокате ощущалась небольшая напряжённость. На предыдущих стартах он выглядел более раскованно. Но это пустяки. Марк справился. За свой прокат он получил 95,81 балл. Тем самым он занял третье место и принёс сборной России восемь баллов.

Отличное начало. Будем надеяться, что в произвольной он откатается не менее чисто.

Следующим выступал японец Сёма Уно. Серебряный призёр Игр в Пхёнчхане выдал замечательный прокат. С технической точки, в компонентном смысле — всё было на уровне. Он без труда обошёл Кондратюка, набрав 105,46 баллов. Это второе место и девять баллов для сборной Японии.

Морис Квителашвили, представляющий команду Грузии, тоже справился со своей программой. Единственная помарка произошла на тройном акселе, но баллы ученик Тутберидзе всё равно получил приличные. 92,37 — Морис расположился в турнирной таблице на четвёртом месте.

Ну а затем на лёд вышел Нейтан Чен. Не зря Алексей Ягудин после проката назвал американца фигуристом с другой планеты. Это действительно так. Он выдал просто эталонный номер с четверным флипом, тройным акселем и каскадом четверной лутц — тройной тулуп. Всё легко, изящно, качественно. Без сомнения, это был лучший прокат в мужских соревнованиях. И высочайшие 111,71 баллов — важное тому подтверждение. Нейтану не хватило каких-то сотых баллов, чтобы установить мировой рекорд! Но, кажется, он ещё с этой задачей справится.

А вот прокат Даниэля Грассаля под «Белого ворона» получился не таким чистым и лёгким, как на недавнем чемпионате Европы. Фигурист исполнил в программе только один четверной прыжок — лутц — но и он получился не совсем точным. Судьи разглядели на обоих лутцах (сделал ещё тройной в каскаде) нечистое ребро. Как итог, только 88,10 балов и пятое место.

Танцы. Успех американцев и досадная ошибка россиян

Лучше всего в первой разминке танцоров выступил дуэт из Чехии. Натали Ташлерова и Филип Ташлер набрали за свой прокат 68,99. Но уже после проката китайцев Ван Шиюэ/Лю Синьюй, которые открыли разминку сильнейший, чехи остались позади. Танцоры из Китая выступили почти безошибочно (проблемы возникли только на твиззлах) и набрали 74,66 балла. Это их личный рекорд!

Но на их выступлении личные рекорды не закончились. Следом вышел известный американский дуэт Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью и выдал очень качественный прокат. Твиззлы, поддержки, скольжение — всё было исполнено легко и чисто. За свой ритм-танец американцы получили 86,56 — личный рекорд! Сразу было понятно, что с этими баллами можно бороться, в том числе и с россиянами.

Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые выступали далее, выглядели слабее своих соперников из США. Они совершили несколько ошибок, которые в итоге сказались на оценках. За свой прокат канадцы получили 82,72 балла. Но нужно признать, что номер у ребят под «Рокетмена», как и костюмы, был очень ярким.

Не удалось идеально выступить и итальянскому дуэту. Опытные Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри допустили несколько помарочек, но обойти канадцев им всё равно удалось. Их результат 83,83 — третье место.

И вот настал момент развязки в ритм-танцах — на льду появились чемпионы мира и Европы, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они начали программу очень драйвово, но в середине проката случилась досадная помарка. Никита оступился во время исполнения дорожки шагов. Эта ошибка не осталась незамеченной. После долгих размышлений судьи огласили результат — только 85,05 баллов. К сожалению, этого не хватило, чтобы обойти американцев. Вики с Никитой только вторые.

Таким образом, после двух видов ситуация сложилась следующая. Вперёд вырвалась команда США с 20 баллами в активе, россияне расположились на втором месте с 17 очками. Тройку лидеров замкнула сборная Италии — 14 очков.

Пары. Ожидаемая симпатия к местным

В второй разминке внимание к себе приковали американцы. Алекса Книрим и Брэндан Фрейзер показали программу под «House of the Rising Sun». И это было вполне себе здорово. Без ошибок, правда, не обошлось. На выбросе с флипа партнёрша чиркнула ногой об лёд. Но это в любом случае был их лучший прокат в сезоне. Так посчитали и судьи, которые оценили выступление на 75 баллов. Приблизиться к ним долгое время не смог никто из последующих участников турнира. Даже многоопытные канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, которые открывали третью разминку.

Предпоследними в соревнованиях пар на льду появились титулованные китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань. Нужно признать, пара из Китая была очень хороша. Выбросы, прыжки — максимальная чёткость. Единственная, малюсенькая помарка случилась в вращении — был небольшой рассинхрон, но это не сказалось ни на баллах, ни на впечатлении от проката. 82,83 — это новый мировой рекорд.

Чистейший прокат китайской пары нисколько не смутил наших ребят. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в свойственной им спокойной манере откатали безупречно свой номер. Ни единой помарки, ни единой зацепки. Прокат смотрелся на одном дыхании. Однако несмотря на качество программы, судьи посчитали, что китайцы откатали чище. Россияне за своё выступление получили 82,64 балла. Отрыв минимальный, но неприятный. Есть основания допускать, что на первое место китайцев могло повлиять домашнее судейство. Игры-то ведь проходят в Пекине.

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Итого после первого соревновательного дня короткой программы наша сборная идёт на втором месте — 26 очков. Американцы возглавляют турнирную таблицу — 28 очков. Тройку сильнейших замыкают китайцы — 21 очко.

Сборная России, конечно, планировала захватить лидерство сходу, но делать это не получилось. Впрочем, отыграться ещё можно. Правда теперь предстоит выступать ещё более внимательно и аккуратно.