Брайан Орсер, канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился планами спортсменки после её возвращения из Мексики. В латиноамериканскую страну двукратная чемпионка мира прилетела, чтобы в течение трёх дней, по 1 марта включительно, дать мастер-классы местным фигуристам.
По словам тренера Медведевой, впереди её ждёт подготовка программ для нового сезона,
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество подписчиков российской фигуристки Евгении Медведевой в Instagram увеличилось после того, как она сделала интригующее объявление в сторис. Медведева написала, что в определённый час сделает важное объявление. За несколько часов на страницу спортсменки подписались более тысячи человек. К тому моменту на фигуристку было подписано 813 тысяч человек.
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