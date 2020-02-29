Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская прыгунья Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к новому президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко. По её словам, то, что госчиновник, не имевший прежде отношения к спорту, взял на себя такую ответственность, возможно, говорит о его характере.

В любом случае, судить о его профессиональных качествах можно будет после первых шагов на новом посту, заявила Ласицкене в эфире «Матч ТВ». У меня есть ему кредит доверия? У меня...