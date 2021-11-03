Орсер: Медведевой было очень плохо, а потом она решила перестать выступать

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением о том, почему двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева прекратила сотрудничество с ним. Об этом он рассказал «Чемпионату».

Евгения изо всех сил хотела тренироваться в Канаде. Но она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом сообщение, так что я узнал об этом от неё, а не от других. Это было очень любезно и вежливо с её стороны, — заявил Орсер.

Канадский специалист выразил мнение, что Медведева продолжает приносить пользу фигурному катанию даже после перехода в профессионалы. Он особенно отметил её взаимодействие с болельщиками, участие в шоу и работу на телевидении.

Медведева стала обладательницей двух золотых и одной бронзовой медалей чемпионатов мира, на первенстве Европы она дважды одерживала победу, а также занимала второе место. В 2018 году Евгения выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла серебро в одиночных и командных соревнованиях.

Ранее Медведева поделилась мнением о своих футбольных пристрастиях. Она отметила, что в клубном футболе старается сохранять нейтралитет, а также отметила, что является фанаткой сборной России.