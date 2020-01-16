https://static.news.ru/photo/3ebc3078-384c-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский клуб «Орландо Мэджик» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:118 (35:29, 30:29, 24:30, 30:30).

Самым результативным в составе «Орландо» стал Маркелл Фульц, набравший 21 очко (11 подборов + 10 передач). У «Лейкерс» дабл-дабл из 19 очков и 19 передач сделал Леброн Джеймс.

Для «Лос-Анджелес Лейкерс» это поражение стало первым в десяти матчах.

Ранее форвард «Атланты» Винс Картер стал первым игроком в истории НБА, сыгравшим в матчах в четырёх разных десятилетиях. Текущий сезон в НБА для Картера уже 22-й. В ней он провёл 1510 матчей, писал NEWS.ru.