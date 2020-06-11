Фигуристы после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, вернулись к привычному формату тренировок. Сейчас спортсмены скорее сосредоточены над тем, чтобы набрать прежние физические кондиции, восстановить прыжки, но в скором времени начнётся работа над новыми программами. Пока мы пребываем в предвкушении сезона свежего, давайте вспомним, чем порадовали нас фигуристы в минувшем. NEWS.ru рассказывает о самых ярких и неожиданных выступлениях сезона-2019/20.

Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — произвольная программа Tron: Legacy

Начнём со спортивных пар. Остановить свой выбор на каком-то конкретном выступлении было невероятно сложно. И дело здесь вовсе не в многообразии. Скорее наоборот. Интересных, а уж тем более неожиданных постановок среди спортивный пар было очень мало (читай между строк: почти не было). Однако нам удалось найти выступление, которое отличается от общей массы неожиданным выбором музыки, интересными костюмами и подачей.

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в произвольной программе Tron: Legacy смогли собрать воедино все эти компоненты. Отдельно внимание стоит обратить на необычные поддержки и прыжки, которые выполнит пара в этом номере, на заходы и выходы из поддержек. Так в парном катании не делает почти никто. Сложнейшая в техническом отношении программа смотрится на одном дыхании.

Рика Кихира (Япония) — короткая программа «Завтрак в Багдаде»

Женское фигурное катание находится сейчас впереди планеты всей, оттого и количество ярких и интересных номеров в этой дисциплине преобладает. Но несмотря на это обстоятельство, номер японской одиночницы Рики Кихиры стал чуть ли не самым запоминающимся выступлением прошедшего сезона.

В первую очередь это стало возможным благодаря необычной музыкальной композиции. Песня корейской джазовой певицы Юн Сун На «Завтрак в Багдаде» выделяется специфическим вокалом. Расставить музыкальные акценты на льду под такую композицию очень непросто, но японская фигуристка справилась с этой задачей прекрасно. Помогал же ей в этой тяжёлой работе постановщик Ше-Линн Бурн.

Главный акцент хореограф сделал на руки: где-то они более плавные, где-то более резкие. Однако смотрится всё это очень гармонично и музыкально. Ни одно движение не идёт вразрез с композицией. Представ в неожиданном для себя образе, Рики Кихира в нём нисколько не растерялась, а, наоборот, за счёт классной хореографии смогла донести до нас весь шарм необычной постановки. Получилось очень здорово!

Натан Чен (США) — произвольная программа «Рокетмен»

Гениальный Юдзуру Ханю в прошлом сезоне вернулся к своим старым олимпийским программам. А вот его главный соперник Натан Чен решил преподнести публике подарок. Особенно здорово у него вышел произвольный номер под «Рокетмен» Элтона Джона. Сумасшедшая по техническому наполнению программа в сочетании с эмоциональным катанием вряд ли может кого-то оставить равнодушным. Главной же изюминкой этого выступления является дорожка шагов. Уверяем, раньше вы такого точно не видели. Даже заслуженный тренер Татьяна Тарасова называет эту дорожку открытием, ставя её на второе место после сенсационной «зимней» дорожки Алексея Ягудина.

Сёма Уно (Япония) — короткая программа Great Spirit

Нельзя обойтись в этом списке без упоминания Сёма Уно. Для своей короткой программы он выбрал очень резкую композицию. На фоне бесконечного множества лирических образов как в женском, так и в мужском одиночном катании выбор песни Great Spirit Армина ван Бюрена кажется сверхоригинальным и даже немножко бунтарским решением. Возможно, эта композиция стала отражением состояния души спортсмена на тот момент. Как мы знаем, перед стартом сезона Сёма Уно ушёл от тренера, из-за чего сезон начинал, по сути, один. Естественно, поначалу не всё получалось. Из турнира в турнир он заваливал элементы и только к национальному чемпионату смог собраться и выдать отличное выступление.

Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — ритм-танец Fame и произвольный танец Find Me

Четырёхкратные чемпионы мира и серебряные призёры Олимпийских игр из года в года не перестают нас поражать своими выступлениями. Однако то, что они продемонстрировали в прошедшем сезоне, это совершенно новый уровень. И ритм-танец, и произвольная программа (особенно произвольная) — произведения искусства. Не иначе.

Два абсолютно разных и в то же время очень ярких выступления. Первый номер очень динамичный. Дерзкая аэробика и яркие костюмы вкупе с уровнем катания фигуристов и эмоциональной подачей оставляют неизгладимые впечатления. Второй номер — другой: чувственный, трогательный, глубокий, новаторский, в конце концов. В этом номере нет лишних движений, нет лишних эмоций, нет броских костюмов. Есть только очень важная и глубинная история, которую переживают спортсмены на льду. В общем, просто посмотрите. Вы сами всё почувствуете и поймёте.