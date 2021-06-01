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Определился статус Плющенко на новый сезон в фигурном катании

15:48, 01 июня 2021
Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22. Об этом сообщает сайт Министерства спорта России.

Евгений Плющенко сохранил статус тренера сборной благодаря фигуристке Софье Муравьёвой, которая завоевала бронзовую медаль на первенстве России.

В прошлом сезоне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила Плющенко в состав тренеров сборной после того, как в его академию перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная. В конце нынешнего сезона обе фигуристки вернулись в группу Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном фигурном катании Марк Кондратюк рассказал об уверенности в завершении карьеры и желании попасть на Олимпийские игры.

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