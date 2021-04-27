Назван состав сборной России по биатлону в новом сезоне

https://static.news.ru/photo/668d13b2-a761-11eb-b84d-96000091f725_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил предварительный состав национальной команды на подготовительный период к сезону-2021/22. Александр Логинов и Евгений Гараничев не будут тренироваться со старшим тренером сборной РФ Юрием Каминским, сообщает пресс-служба СБР.

В состав основной группы мужской сборной под руководством Юрия Каминского вошли Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков вошли в состав группы В под руководством Сергея Башкирова.

Под руководством старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова будут тренироваться Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко. Участницы чемпионата мира — 2021 Евгения Павлова (будет выступать в новом сезоне под фамилией Буртасова) и Татьяна Акимова будут тренироваться в составе группы Евгения Куваева.

Ранее стало известно, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов назвал тренера, который мог бы возглавить сборную России по биатлону.