https://static.news.ru/photo/7ce5977e-1b4e-11ea-80f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: RFxD1esel/twitter.com

Первым в истории чемпионом Москвы по компьютерному спорту в дисциплине «технический симулятор» (вид программы RaceRoom) стал пилот команды Pure Racing Team Денис Грабовский.

Вторым финишировал победитель серии DK Racing Cup в классе Shortcut Александр Галахов, бронзовым призёром стал серебряный призёр чемпионата по виртуальному автоспорту Lada e-Championship 2019 Егор Огородников, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

По итогам чемпионата Москвы, который прошёл в интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace, состоялась презентация команды, которая 13–15 декабря представит Россию на чемпионате мира в Малайзии. Помимо Огородникова, в неё вошел победитель Porsche еSports Championship 2018 и Lada e-Championship 2019 Кирилл Антонов из Твери.

Ранее сообщалось, что чемпион также определится в StarCraft 2, Hearthstone, Dota 2, писал NEWS.ru.