«Он в шоке»: менеджер избитого фигуриста рассказала о его состоянии

Елена Болотова, менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва рассказала о состоянии спортсмена, который был избит в центре Москвы. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

По-моему, там травма головы. Сейчас он в нейрохирургии в Боткинской больнице. Чтобы сказать точно, что за ситуация, должен сказать врач, насколько это все тяжело и быстро ли он вообще поправится. Но он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, что все так произошло, — сказала Болотова.

Она добавила, что Дмитрий — суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идёт на конфликт, и никогда он в них не был замечен.

Об избиении Соловьёва стало известно во вторник, 21 декабря. Он был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Позже появились подробности инцидента. Сообщается, что он был избит тремя мужчинами.