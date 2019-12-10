9 декабря Исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим кодексу и призвал отстранить Россию от всех крупнейших международных соревнований. Теперь у российской стороны есть 21 день на подачу апелляции. В этом случае процесс вступления в силу приговора затянется, но шансы на выигрыш в суде всё равно невелики. Разбираемся, с какими проблемами столкнутся представители самого популярного в России спорта на снегу.

Кубок мира не тронут, чемпионат мира под вопросом

Единственная общая проблема, которая не коснётся российского биатлона — это отмена соревнований. В связи с тем, что Союз биатлонистов России был уже два года назад переведён во временный статус, эта ситуация на ближайшие четыре года останется неизменной. Под крупнейшими соревнованиями в биатлоне понимаются чемпионаты мира и Олимпийские игры. И если вопрос с допуском на последние будет отдан на откуп МОК, который к тому времени разработает критерии допуска российских спортсменов, то чемпионатами мира и аналогичным допуском будет заниматься Международный союз биатлонистов (IBU).

Есть по-прежнему значительная вероятность, что к старту соревнований в Антхольце 13 февраля приговор России не вступит в силу, а потому IBU допустит всех российских спортсменов в составе национальной сборной. В случае если приговор будет вынесен и IBU успеет разработать критерии допуска, то сборная России может не досчитаться львиной доли состава. В худшем случае не поедут все, кто был не допущен до Олимпиады в Пхёнчхане. Это, прежде всего, касается биатлонистов, осуждённых за допинг ранее, а также фигурирующих в изменениях базы данных Московской лаборатории и в докладе доктора Макларена. Кроме того красный свет может загореться перед обладателями флажков за пропущенные допинг-тесты, а также спортсменами, не входящими в международный пул тестирования. Последний пункт закроет лазейку для возможных джокеров из Кубка России. Впрочем, критерии допуска могут быть и более мягкими.

Кроме того, глава комиссии по соответствию Джонатан Тейлор уже отметил, что индивидуальный допуск будет касаться как личных, так и командных дисциплин, а значит, нейтральные биатлонисты из России смогут организовать эстафетную команду.

Кто из биатлонистов в «списке 146»

Исполком WADA также объявил, что знает поимённо 146 спортсменов из разных видов спорта, чьи данные были искажены. В ближайшее время их ждёт временное отстранение, а в перспективе длительная дисквалификация. В нынешнем составе сборной России также есть два спортсмена из этого списка, участвовавшие в Олимпийских играх в Сочи. Фамилии их в кулуарах называют давно, однако до решения вопроса о соответствии РУСАДА делу не давали ход. Теперь IBU получит документы и скорее всего уже на ближайшем исполкоме объявит об их отстранении. В этом случае придётся оперативно реагировать с возможными заменами.

Ирина Старых EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Кроме того встаёт вопрос по спортсменам с допинговой историей. Международная карьера Ирины Старых и Екатерины Глазыриной на этом может завершиться. Их не назовёшь звёздами первой величины, а раз на главные старты им путь заказан, то логичнее было бы обкатывать молодёжь. Вопрос остаётся по Александру Логинову. Лидер мужской сборной может быть полезен команде и в эстафетах, и в личных гонках с точки зрения очков в зачёт Кубка Наций, а также призовых денег, которые для нынешнего бюджета СБР стали бы как оазис для странника в пустыне. В то же время Тейлор не утверждает, что россияне с допинговым прошлым не должны быть допущены до крупных стартов.

Что это значит для СБР?

Как ни странно, вынесенные санкции пойдут только на пользу руководству федерации. Во-первых, после кадровых потерь с них уже никто не спросит за результаты в сезоне. Во-вторых, худшее положение, чем есть сейчас у СБР в международной биатлонной семье представить сложно. Вряд ли теперь даже зайдёт речь о коммерческих соревнованиях в Тюмени. Двум биатлонистам, которых могут отстранить, сейчас не позавидуешь. СБР и ранее не оказывал никакой поддержки своим спортсменам по старым допинговым обвинениям, мотивируя это и тем, что нарушения были совершены при другом руководстве, а Михаилу Прохорову сейчас нет никакого резона вспоминать события шестилетней давности и вновь помогать биатлону. Поэтому спортсменам останется уповать только на поддержку личных спонсоров и качественных адвокатов.

Наконец, эти зачистки руководство СБР попытается использовать в свою пользу строительством новой команды. Привлечённая в большом количестве в прошлом сезоне молодёжь получит больше практики, и при этом над ней не будет довлеть ответственность за результат. В лыжных гонках вынужденное омолаживание дало результат в Олимпийский сезон, но в биатлоне ждать такого эффекта не стоит. Все же спортсмены прогрессируют от продуктивной работы на тренировках, а не от самого факта присутствия на Кубке мира, а результаты резервной команды на первом этапе Кубка IBU не очень обнадёживают и настраивают на появление здесь своих Большуновых, Спицовых и Непряевых.

Собаки и караван

Отразится на выступлении российской команды и сама атмосфера в биатлонном караване. Дело в том, что уже со второго этапа Кубка мира разные Себастьяны Самуэльссоны будут требовать полного и немедленного отстранения от соревнований всех россиян, как это уже начали норвежские лыжники. Будет использоваться как психологическое давление, так и угрозы бойкотов чемпионата мира, и если два года назад президент IBU Андерс Бессеберг с подобными выпадами справлялся, то нынешнее руководство может закрыть на это глаза, поскольку теперь там заправляют прагматичный швед Уле Даллин, жёсткие североамериканцы Макс Кобб и Джимми Каррабре и чех с откровенными антироссийскими и антисоветскими взглядами Иржи Гамза.

Олле Далин biathlonworld.com

Поэтому в данном случае поговорка про караван и собак изменится. Эти собаки размером с жеребца будут не только лаять, но и кусать, а в результате критерии допуска россиян могут сузить до игольного ушка, в которое как и в Корее проскочат по два человека из основы и необстрелянные юнцы. Ясно, что такая команда не будет боеспособной. Кроме того очки, набранные нейтральными российскими атлетами на чемпионате мира, могут не пойти в зачёт Кубка Наций, что также приведёт к сокращению командной квоты в следующем сезоне. Проблемы будут вылезать на ровном месте откуда угодно и, как и в случае с Маргаритой Васильевой, все вопросы с широкой трактовкой будут решаться не в нашу пользу.