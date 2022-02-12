«Олимпийское движение проиграло»: американский журналист о решении CAS

Американский журналист Дэвид Лис негативно отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине. По его мнению, от решения CAS проиграло всё олимпийское движение. Ранее суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) на временное отстранение спортсменки. Своими мыслями журналист поделился в Twitter The Skating Lesson.

Камила Валиева приняла запрещённый препарат для сердца и получила разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение сегодня проиграло, — написал Лис.

Также журналист добавил, что теперь все спортсмены будут знать, что использовать допинг — нормально, если ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее чемпионка зимних Олимпийских игр 1988 года в Калгари Наталья Бестемьянова заявила, что, вероятно, в Спортивном арбитражном суде (CAS) «понимали, что зарубить чудо на корню нельзя», поэтому приняли решение в пользу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустили её к личным соревнованиям на ОИ в Пекине.