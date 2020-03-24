https://static.news.ru/photo/be782bc4-6dbb-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийский комитет Германии выступил за перенос Игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Берлине склоняются к тому, что состязания должны состояться в следующем году, — сообщается в официальном заявлении организации.

Несмотря на свою позицию, немецкий олимпийский комитет намерен в течение нескольких дней провести встречу со спортсменами из Германии, «чтобы получить их важное мнение».

По последним данным, инфекцией коронавируса по всему миру заразились более 381 тысячи человек, из которых 16,5 тысячи умерли, а более 101 тысячи выздоровели.

Ранее член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что решение о переносе летней Олимпиады в Токио уже принято, писал NEWS.ru.