Олимпийский чемпион по шорт-треку попал в аварию в Венгрии

https://static.news.ru/photo/4948df0c-ab27-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpg Шаолинь Шандор Лю Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Олимпийский чемпион по шорт-треку, представитель сборной Венгрии Шаолинь Шандор Лю и трое партнёров по команде попали в дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии никто не пострадал. Как отмечает Венгерская национальная ассоциация конькобежцев на своей странице в Facebook, Шандор Лю, Петра Ясапати, Коул Крюгер и Бенс Олах проводили велотренировку рано утром и столкнулись с автобусом, у которого произошли технические неполадки. Лю и Ясапати были отправлены в медицинское учреждение для обследования. Переломов и других травм, опасных для жизни, выявлено не было.

Кроме того, ассоциация отмечает, что в ходе тренировки конькобежцы соблюдали правила дорожного движения.

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