https://static.news.ru/photo/f0563af0-b90c-11e9-9319-fa163e074e61_660.jpg Карл Льюис Фото: All Access/Sven Hoogerhuis/Global Look Press

Девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину американец Карл Льюис заявил, что президент США Дональд Трамп является расистом и женоненавистником.

Наш президент — расист, предвзят и женоненавистник, который не ценит никого кроме себя. Но это не значит, что мы не можем бороться за то, что правильно для людей, — приводит слова Льюиса Yahoo.com.

Кроме того, восьмикратный чемпион мира по лёгкой атлетике считает, что спортсменки заслуживают равноправия.

Реальность такова, что они ничем не отличаются от другого спортсмена. Так что да, я поддерживаю это (равноправие. — News.ru), — добавил он.

Федерация волейбола Южной Кореи хочет подать жалобу на старшего тренера сборной России Серджио Бузато за расистский жест, писал News.ru.