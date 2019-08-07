Девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину американец Карл Льюис заявил, что президент США Дональд Трамп является расистом и женоненавистником.
Наш президент — расист, предвзят и женоненавистник, который не ценит никого кроме себя. Но это не значит, что мы не можем бороться за то, что правильно для людей, — приводит слова Льюиса Yahoo.com.
Кроме того, восьмикратный чемпион мира по лёгкой атлетике считает, что спортсменки заслуживают равноправия.
Реальность такова, что они ничем не отличаются от другого спортсмена. Так что да, я поддерживаю это (равноправие. — News.ru), — добавил он.
Федерация волейбола Южной Кореи хочет подать жалобу на старшего тренера сборной России Серджио Бузато за расистский жест, писал News.ru.