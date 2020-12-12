Олимпийский чемпион по боксу возмутился награждением Губерниева орденом

https://static.news.ru/photo/dbf8cff6-3dda-11eb-ba83-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказал своё отношение к присуждению журналисту Дмитрию Губерниеву ордена Александра Невского.

Мехонцев припомнил журналисту его слова про Иосифа Сталина. Тогда комментатор заявил, что Сталин в первые дни Великой Отечественной войны струсил и «никуда не высовывался». После таких слов, по мнению олимпийского чемпиона, Губерниеву не стоило вручать такую награду.

Не могу понять, как болтуна с поганым ртом, оскорбившего память Верховного главнокомандующего, можно было наградить боевым орденом, — написал 36-летний спортсмен в своём Instagram.

Как отметил Мехонцев, он не может «представить себе этого господина в ряду прочих героев России, награждённых этим боевым орденом за столько лет истории».

Губерниев получил орден из рук генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Эта награда вручается гражданам России за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и укрепление авторитета России.

Ранее присуждением Губерниеву ордена возмутился четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. По его словам, это «кошмар какой-то», и если бы ему дали Невского, то он бы отказался, писал NEWS.ru.