Олимпийский чемпион назвал состав на биатлонную эстафету глупостью

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением об эстафетном составе женской сборной на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, в который попали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.
Считаю это глупостью тренеров, которая не поддаётся никакой логике. Миронова на последнем этапе — это, конечно, круто — в кавычках. Казакевич тоже невозможно убрать, она же «своя». Кайшева, на мой взгляд, нормальный финишёр. Надо их накатывать и ещё раз накатывать. Это общее непонимание, как управлять командой. Это же не клуб, а сборная страны, — приводит слова Васильева «Р-Спорт».
Светлана Миронова и Ирина Казакевич являются воспитанницами старшего тренера сборной России Михаила Шашилова.
Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзовую награду в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе. Ранее он также завоевал бронзу в спринте.