Олимпийский чемпион назвал состав на биатлонную эстафету глупостью

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал выступление Александра Большунова в гонке на 15 километров на чемпионате мира, в которой он занял четвёртое место.

Он начал лидером и, возможно, взял слишком высокий темп, переоценив свои силы. Такая же картина была два года назад в его излюбленной «классике». Он тогда тоже был одним из фаворитов,...