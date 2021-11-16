Олимпийский чемпион Ханю снялся с Гран-при Сочи по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю отказался от выступления на заключительном этапе серии Гран-при, который пройдёт в Сочи. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Twitter-аккаунт Sponichi on Ice, спортсмена всё ещё беспокоит травма лодыжки.

Изначально о решении фигуриста отказаться от выступления в Сочи сообщили в Федерации конькобежного спорта Японии, но впоследствии с официальным заявлением выступил сам Ханю.

Всем спасибо за поддержку. Стараюсь всем ответить. Некоторые движения всё ещё вызывают у меня боль, но в обычной жизни я её не чувствую. Выступать пока не готов, но постепенно двигаюсь вперёд. Я буду делать всё, что в моих силах, — признался фигурист.

Ханю является двукратным чемпионом Олимпиады в мужском одиночном катании. Первую золотую медаль он завоевал на Играх 2014 года в Сочи, а затем повторил триумф на соревнованиях в Пхёнчхане. Также в послужном списке японца значатся две победы на первенствах планеты, а также три серебра и две бронзы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Дарья Усачёва вернулась в Россию после поездки на этап Гран-при в Токио, в ходе которого она получила тяжёлую травму. В аэропорту спортсменку встретили болельщики. В аэропорт спортсменка прибыла в инвалидном кресле.