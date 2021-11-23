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Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, продолжит ли он спортивную карьеру

Гимнаст Далалоян заявил, что постарается отобраться на Олимпиаду в Париже
13:19, 23 ноября 2021
Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, продолжит ли он спортивную карьеру Артур Далалоян Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что приступит к полноценным тренировкам в январе и приложит все усилия, чтобы отобраться на Олимпиаду в Париже. Свою длительную паузу без тренировок и соревнований после Игр гимнаст объяснил желанием провести больше времени с семьёй и необходимостью полностью восстановиться от травмы. Своими мыслями он поделился на странице в Instagram.

Да, последнее время мало гимнастики, соревнований с моим участием, и это все объяснимо. Во-первых, семья! Нам так много приходилось быть в разлуке. <...> Во-вторых, травма, с которой я выступал на ОИ, ни для кого не секрет, что реабилитацию я прошел краткосрочно и до конца, за такой короткий промежуток времени такие травмы не проходят, надо дать время, — написал Далалоян.

Также гимнаст отметил, что ему просто необходимо было время для перезагрузки. Однако он добавил, что уже в январе вернётся к полноценным тренировкам. Он пообещал приложить максимум усилий для отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

Артур Далалоян стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал вручение гимнастке Дине Авериной BMW Х5 за серебро Олимпиады-2020. Он назвал это решение несправедливым.

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