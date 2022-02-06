Олимпийский чемпион Большунов не выступит в спринте в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Причина снятия с гонки состоит в том, что спортсмен ещё не до конца восстановился после скиатлона, который принёс россиянину золотую олимпийскую медаль, сообщает «Чемпионат». Большунов хочет набраться сил перед остальными гонками. Решение о пропуске спринта было принято совместно со старшим тренером сборной России Юрием Бородавко.

Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте, — сказал Бородавко.

Известно, что замены Большунова в спринте не будет. Нашу сборную представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

6 февраля Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, хотя упал в самом начале гонки.

Ранее сообщалось, что норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказал мнение, что российский лыжник Александр Большунов и все его соотечественники не должны выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он сделал это заявление после победы Большунова в скиатлоне. По его словам журналиста, на финише спортсмен из РФ размахивал флагом Олимпийского комитета России, на котором заметны цвета российского триколора, что сбивает с толку.