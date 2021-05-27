Олимпийская чемпионка Волосожар стала мамой во второй раз

https://static.news.ru/photo/f23b84fc-bf03-11eb-925a-96000091f725_660.jpg Максим Траньков, Татьяна Волосожар Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В семье фигуристов и олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар родился второй ребёнок. Бывшая фигуристка родила сына. Новостью о материнстве Волосажар поделилась на своей странице в Instagram.

Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! — написала Волосожар.

Также спортсменка сообщило о том, что её роды прошли в клиническом госпитале «Лапино». По словам Волосожар, всё прошло очень комфортно и спокойно.

Первый ребёнок в семье Транькова и Волосожар появился 16 февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему текущего положения дел в карьере экс-чемпионки мира и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.