Олимпийская чемпионка Степанова снялась с чемпионата России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила в Telegram-канале, что не будет участвовать в чемпионате России. Причиной она назвала состояние здоровья. Подробностей заболевания спортсменка не раскрыла. Турнир пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро. Чемпионат России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет, — написала Степанова.

Спортсменка пояснила, что любая информация о состоянии здоровья является личной и будет доступна только врачам.

Ранее сообщалось, что Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории их страны.