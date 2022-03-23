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Олимпийская чемпионка Степанова снялась с чемпионата России

10:37, 23 марта 2022
Олимпийская чемпионка Степанова снялась с чемпионата России Вероника Степанова Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила в Telegram-канале, что не будет участвовать в чемпионате России. Причиной она назвала состояние здоровья. Подробностей заболевания спортсменка не раскрыла. Турнир пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро. Чемпионат России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет, — написала Степанова.

Спортсменка пояснила, что любая информация о состоянии здоровья является личной и будет доступна только врачам.

Ранее сообщалось, что Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории их страны.

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