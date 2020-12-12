Аделина Сотникова посоветовала Медведевой подумать о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/47b98c68-3c8b-11eb-a860-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в разговоре с журналистами рассказала, что она думает о ситуации с победительницей чемпионатов мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, которая пропустит нынешний сезон из-за проблем со здоровьем.

В первой половине декабря спортсменка призналась, что ей придётся отказаться от участия в российском первенстве. Дело в том, что на протяжении осени у Медведевой были серьёзные проблемы со спиной, сопровождаемые резкой болью.

Сотникову спросили, стоит ли при сложившихся обстоятельствах Евгении уже сейчас задумываться о завершении спортивной карьеры. Олимпийская чемпионка, отвечая, подчеркнула, что здоровье — это самое главное. И профессионалу не стоит тренироваться до тех пор, пока он не поправится полностью. А Евгении, по словам Сотниковой, стоит и правда задуматься о завершении карьеры. Ведь молодёжь уже наступает на пятку. Но это, как сказала фигуристка, с одной стороны.

А с другой — почему бы и не кататься дальше, если тебе нравится выступать, ты живёшь этими эмоциями и азартом. Тут у каждого свои приоритеты, — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при. Спортсменка вернулась в команду тренера Этери Тутберидзе минувшей осенью. Ранее она работала в команде канадца Брайана Орсера.

В конце ноября российская фигуристка призналась, что тяжело перенесла коронавирус, из-за которого она пропустила этап серии Гран-при в Москве, и несколько этапов Кубка России из-за проблем со спиной. Чемпионат России стартует 24 декабря в Челябинске, сообщал NEWS.ru.