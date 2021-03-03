Олимпийская чемпионка отказалась от работы в академии Плющенко

https://static.news.ru/photo/9135ca86-7c1f-11eb-bb73-96000091f725_660.jpg Елена Ильиных Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, которая ранее работала тренером в академии Евгения Плющенко, отказалась от дальнейшего сотрудничества. О том, что спортсменка покинула уже прежнее место работы, журналистам 3 марта сообщили знакомые с ситуацией источники.

Ильиных уволилась из академии по собственной инициативе. Отмечается, что конфликтов между ней и Плющенко не было. Причиной ухода стала занятость бывшей фигуристки в других проектах. Елена планирует время от времени помогать «Ангелам Плющенко» в подготовке программ, пишет Telesport.

Ильиных завоевала золото Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях. Фигуристка выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. В 2020 году она отказалась работать с победительницей европейского первенства Алёной Косторной. В тот период она тренировала Александру Трусову.

Как ранее передавал NEWS.ru, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, перечислил имена фигуристов, которые его вдохновляют.