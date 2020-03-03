https://static.news.ru/photo/4813f886-5d40-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Давыдова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывшая синхронистка сборной России Анастасия Давыдова награждена званием заслуженного тренера России, сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой (дважды в дуэте и трижды - в группе). Помимо этого, она завоевала 13 золотых и одну серебряную медаль чемпионатов мира.

37-летняя Давыдова завершила карьеру в 2012 году. В настоящее время она является тренером сборной России в группе и в комбинации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский биатлонист Матвей Елисеев приказом Министерства спорта РФ от 18 декабря 2019 года получил звание «Заслуженный мастер спорта». В прошедшем сезоне Елисеев стал бронзовым призёром чемпионата мира в смешанной эстафете.