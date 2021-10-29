Олимпиада не нужна: Валиева никому не отдаст золото Пекина

Подошёл к концу очередной этап Гран-при по фигурному катанию. В Ванкувере нашим фигуристкам не было равных. Все три россиянки расположились на пьедестале. Но главный итог Skate Canada в другом. Камила Валиева, которая выиграла турнир, в очередной раз продемонстрировала космический уровень. Безукоризненное катание, два мировых рекорда. С такой Валиевой будет очень и очень непросто бороться в Пекине.

Парад акселей

Ещё в короткой программе было понятно, что бороться с россиянками будет крайне сложно. Камила Валиева, Елизавета Туктмышева, Алёна Косторная были на голову выше всех соперниц. Причём по всем показателям. Все три россиянки в короткой программе приземлили тройной аксель — один другого краше. Стоит отметить, что нашей главной сопернице на этом турнире Алисе Лью тоже поддался коварный прыжок, однако катание американки не было таким же стремительным и лёгким, как у наших спортсменок. Поэтому она осталась позади россиянок с отрывом от лидера в 10 баллов. А на первых трёх позициях расположились Валиева, Туктамышева и Косторная. В произвольной программе нашим фигуристкам нужно было подтвердить свой уровень. И они, конечно же, это сделали (кто бы сомневался).

Проблемная Алёна

В преддверии Skate Canada тренерский штаб Тутберидзе удивил известием о том, что Алёна Косторная выступит на турнире в Ванкувере с двумя новыми программами. И если короткая под New York, New York оставила больше приятные впечатления, то номер в произвольной под Lovely в исполнении Билли Айлиш пока вызывает смешанные эмоции. Странная музыкальная нарезка, безэмоциональная Алёна. И это с учётом того, что Косторная является большой поклонницей американской певицы и давно хотела программу под эту композицию. В любом случае, пока между Lovely и Алёной идеального «мэтча» (как сейчас модно говорить) не сложилось. Возможно, это дело времени.

Что касается технической составляющей номера, то на этот раз исполнить чисто тройной аксель не удалось. Были помарки, впрочем, и на других прыжках. Например, не удался тройной лутц. Все эти недочёты привели к тому, что Косторная за произвольную программу получила 138,96 балла, общая сумма — 214,54. С такими оценками бороться за Олимпиаду она не сможет.

Лиза и её вторая молодость

Елизавета Туктамышева Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева не перестаёт удивлять. В 24 года она продолжает бороться с юными гениями из группы Тутберидзе, и это у неё очень даже неплохо получается. Как минимум Алёну Косторную она уже опережает по всем показателям. И по технике, и по компонентам. Ещё два года назад такое допустить было невозможно. Сегодня это реальность.

Произвольная программа Лизы была выполнена очень качественно. Два трикселя сделала, с презентацией справилась, публику раскачала. Уверенный прокат вылился в уверенную оценку. По сумме за обе программы фигуристка набрала 232,88 балла. Если Лиза и дальше продолжит так же уверенно выступать, то до Пекина она доехать сможет.

Недосягаемая

И если Лизе и Алёне предстоит ещё побороться за попадание на Олимпиаду, то с победителем Игр, кажется, всё понятно уже сейчас. С той Камилой Валиевой, которую мы увидели на Skate Canada, соперничать невозможно.

Статус первого официального международного турнира вообще не смутил 15-летнюю фигуристку. Она вышла и исполнила почти идеально свою произвольную под «Болеро». Единственная ошибка проскочила на тройном акселе, однако она не сильно сказалась на результате. Ещё бы. Когда в одном номере человек приземляет четверной сальхов, каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, мало что может сильно повлиять на оценки. В итоге Валиева набрала сумасшедшие 180,89 балла за произвольную и 265,08 балла — по сумме. Это два мировых рекорда. Предыдущие, к слову, принадлежали ей же. Она их установила турниром ранее.

Такими темпами проводить соревнования в женской одиночке на Олимпиаде не будет надобности. Победитель ведь и так известен.