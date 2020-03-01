https://static.news.ru/photo/d1ee33ee-5c4d-11ea-809d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press

Олимпийские Игры, которые должны состояться этим летом в Токио (Япония), могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.

Не исключается, что соревнования будут показаны в телевизионном режиме, что поможет удовлетворить многомилионные контракты, сообщает Daily Mail.

Япония вложила в проведение Игр около $12 миллиардов и не намерена отдавать соревнования другой стране, Данное предложение может стать альтернативой переноса или отмены проведения Игр.

Ранее сообщалось, что член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о необходимости рассмотрения вопроса отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в конце мая, если ситуация не будет улучшаться, писал NEWS.ru.