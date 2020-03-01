Олимпийские Игры, которые должны состояться этим летом в Токио (Япония), могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.
Не исключается, что соревнования будут показаны в телевизионном режиме, что поможет удовлетворить многомилионные контракты, сообщает Daily Mail.
Япония вложила в проведение Игр около $12 миллиардов и не намерена отдавать соревнования другой стране, Данное предложение может стать альтернативой переноса или отмены проведения Игр.
Ранее сообщалось, что член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о необходимости рассмотрения вопроса отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в конце мая, если ситуация не будет улучшаться, писал NEWS.ru.
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