Великая как добрая мамка: тренер по фехтованию оценил золото россиянок

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Юрист Артём Пацев, известный по работе во многих антидопинговых делах, прокомментировал взаимные обвинения российских и американских пловцов во время Олимпийских игр в Токио. По его словам, даже контроль со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) не может дать 100-процентной гарантии чистоты спортсмена.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что американский пловец Райан Мёрфи намекнул на допинг в олимпийской сборной России после победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 метров на...