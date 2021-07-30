Великая как добрая мамка: тренер по фехтованию оценил золото россиянок

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал победу саблисток в составе Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софии Поздняковой на командном турнире на Играх-2020 в Токио. Слова наставника приводит «Р-Спорт».
Великая почувствовала себя не очень. Травма плюс психологически тоже... Поэтому приняли решение поставить на последний бой Никитину. Она потрясающе отработала, — сказал Мамедов.
Он добавил, что «Великая здесь как добрая мамка: раздаёт титулы направо и налево».
В субботу, 31 июля, российские саблистки победили в финале сборную Франции со счётом 45:41. Эта золотая медаль стала 11-й для сборной России на Играх в Токио, в активе команды также 15 серебряных медалей и 11 бронзовых. В общем зачёте россияне занимают четвёртое место после Китая, Японии и США.