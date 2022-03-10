Олимпийский чемпион из России Вик Уайлд высказался о закрытии «Макдоналдса»

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, олимпийский чемпион Сочи-2014, признался, что не расстроился из-за закрытия ресторанов «Макдоналдс» в РФ, передаёт «Р-Спорт». Он добавил, что ситуацию стоит оценивать трезво и не поддаваться эмоциям.

Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по «Макдоналдсу» я скучать не буду, — сказал Уайлд.

Он добавил, что новостные поводы сейчас меняются так быстро, что, может быть, завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства.

Накануне стало известно, что «Макдоналдс» закроет свои рестораны в России 14 марта. Причина — геополитическая ситуация вокруг Украины.