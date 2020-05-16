Ольга Зайцева призналась, что мечтала провести прощальную гонку

https://static.news.ru/photo/c83cf5ee-9779-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зайцева Фото: Alexander Chernykh​​​​​​​/Global Look Press

Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Зайцева рассказала, что хотела провести прощальную гонку в своей спортивной карьере.

Прощальная гонка? У меня была такая мечта. Хотелось бежать последнюю гонку, ещё и выиграть её. Но жизнь преподносит разные обстоятельства. Так сложилось, что я не смогла поучаствовать в последних стартах, — сказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».

16 мая двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отмечает 42-летие.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017-м были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.