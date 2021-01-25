Олег Матыцин опроверг вмешательство Минспорта в дела РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что министерство не вмешивается в дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Мы не вмешиваемся в дела РУСАДА. Со своей стороны будем делать всё возможное, чтобы обеспечить чистое развитие спорта, максимально реализовывать образовательные программы, взаимодействовать с регионами, с ОКР, с международными организациями, — сказал Матыцин на встрече с журналистами.
Ранее в понедельник стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не станет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).
16 января NEWS.ru писал, что Матыцин одобрил идею использования «Катюши» в качестве российского гимна на международных соревнованиях.