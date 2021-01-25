Олег Матыцин опроверг вмешательство Минспорта в дела РУСАДА

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ни в его приоритетах комментировать поведение российского лыжника Александра Большунова, который во время гонки на Кубке мира подрезал финского лыжника и не сдержал эмоций.

Ни в моих приоритетах комментировать поведение и поступки. Есть федерация, тренер, сборная команды, они должны дать соответствующую оценку. Я там не был и не знаю всей картины, не знаю, что...