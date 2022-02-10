ОКР выступил с заявлением по делу о положительном допинг-тесте Валиевой

Олимпийский комитет России принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР. Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин, что подтвердило ITA.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую олимпийскую медаль, — говорится в заявлении.

Там отметили, что учитывая взятие положительной допинг-пробы спортсменки не во время Олимпийских игр, результаты Валиевой и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.

Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат, — подчеркнули в ОКР.

Также сообщалось, что директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил убеждение, что в деле российской фигуристки Камилы Валиевой нужно дождаться завершения расследования. По его словам, рассмотрение дела будет носить нейтральный характер и не затронет сборную целиком, даже учитывая то, что сборная России выступает на Олимпийских играх без своего флага и гимна.