ОКР выступил с заявлением по делу о положительном допинг-тесте Валиевой
В ОКР заявили, что будут бороться за сохранение золота командного турнира
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:20, 11 февраля 2022
Камила ВалиеваФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Олимпийский комитет России принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР. Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин, что подтвердило ITA.
Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.
Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую олимпийскую медаль, — говорится в заявлении.
Там отметили, что учитывая взятие положительной допинг-пробы спортсменки не во время Олимпийских игр, результаты Валиевой и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.
Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат, — подчеркнули в ОКР.
Также сообщалось, что директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил убеждение, что в деле российской фигуристки Камилы Валиевой нужно дождаться завершения расследования. По его словам, рассмотрение дела будет носить нейтральный характер и не затронет сборную целиком, даже учитывая то, что сборная России выступает на Олимпийских играх без своего флага и гимна.