Огласили состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию 

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Зенит» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с триумфом в женских соревнованиях на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка победила Александру Трусову и Анну Щербакову и вместе с ними застолбила за собой путёвку на Олимпийские игры в Пекине.

Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждём на «Газпром Арене», — написал действующий чемпион России по футболу в соцсетях. Валиева посетила стадион питерского клуба весной этого...