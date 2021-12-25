Огласили состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию 

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине 10–16 января.
В составе женской сборной на турнир поедут Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасными стали Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
В составе мужской сборной поедут Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Запасными стали Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Александр Самарин.
В танцах на льду нашу сборную будут представлять Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасными стали Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.
В парном катании на турнире примут участие Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Запасными стали Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Карина Акопова — Никита Рахманин.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Елизавета Туктамышева может поехать на Олимпиаду в качестве запасной. Фигуристка заняла лишь седьмое место на чемпионате России и рискует пропустить Олимпийские игры в Пекине.