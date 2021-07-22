Официальный сайт Олимпийских игр отделил Крым границей от Украины

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте мира российский Крым отделён от Украины государственной границей.

Карта размещена в разделе Fan Map (карта болельщиков), где чётко видно наличие государственной границы между крымским полуостровом и Украиной.

Скриншот страницы

Крым присоединился к Российской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года и согласно территориальному устройству России включает в себя два субъекта федерации: Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Однако большинство государств — членов ООН, в том числе и Япония, продолжают рассматривать Крым как часть Украины.

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