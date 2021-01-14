Официальный экипировщик сборной РФ заранее прорабатывал нейтральную форму

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Российский музыкант Юрий Лоза, который накануне заявил, что «Катюшу» будут все петь с большим удовольствием, готов написать аранжировку для предстоящей Олимпиады.

Российский музыкант Юрий Лоза, который накануне заявил, что «Катюшу» будут все петь с большим удовольствием, готов написать аранжировку для предстоящей Олимпиады. Конечно, я готов написать аранжировку, почему нет? Там её...