Официальный экипировщик сборной РФ заранее прорабатывал нейтральную форму

Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT, который является официальным экипировщиком олимпийской команды России, призналась, что надеялась на то, что сборная поедет с триколором.
Конечно, мы надеялись на то, что наша сборная поедет в Токио в костюмах с триколором, под российским флагом и с гимном. Но при создании экипировки мы понимали, какие есть возможные варианты развития ситуации, и заранее прорабатывали вариант того, что наши спортсмены могут отправиться на Олимпийские игры под нейтральным флагом. У ZASPORT есть опыт работы с нейтральной экипировкой. Перед играми в Корее у нас были очень сжатые сроки — чуть больше месяца — на то, чтобы сделать форму без государственной символики, и мы справились, и очень приятным бонусом стало то, что российских спортсменов в этой форме The Wall Street Journal назвала самыми стильными, — сказала Задорина в беседе с NEWS.ru.
По её словам, организация уже находится на стадии подготовки к показу новой спортивной коллекции.
Сейчас мы готовимся к презентации олимпийской коллекции, и могу сказать, что мы представим и вариант с триколором для болельщиков, и нейтральную форму, — добавила она.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.