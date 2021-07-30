Одно золото в воскресенье будет точно: где ждать медалей ещё

В воскресенье зрителей в Токио ждёт насыщенная программа. Будет разыграно сразу 25 наград. Россияне точно получат золото в теннисе, возможно, главную награду смогут забрать и гимнасты. Ожесточённая борьба за медали ожидается в лёгкой атлетике и в боксе — за выход в финал.

Российский финал — шанс века для Хачанова

Карен Хачанов Li Ga/XinHua/Global Look Press

Карен Хачанов, хоть и показывает свой лучший теннис за последние три года, в финале столкнётся с объективно более сильным соперником, к тому же оседлавшим волну после победы над Новаком Джоковичем. Александр Зверев готов свернуть горы, его шансы на победу составляют около 30 процентов. Зато за финалом смешанных пар российские болельщики могут смотреть спокойно, если у них нет стойких предпочтений. Елена Веснина и Аслан Карацев сразятся с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым. Чуть выше шансы у первых, прежде всего благодаря колоссальному парному опыту Весниной.

Медали есть, но хотим большего

Двое российских боксёров выступят в завтрашних олимпийских полуфиналах. Имаму Хатаеву будет противостоять британец Бенджамин Уиттакер. Предыдущий бой с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым получился очень драматичным. Вначале тот потряс Имама, а потом оказался в третьем раунде в чистом нокауте. Однако с британцем уроженцу Чечни будет сложнее. Затем момент истины будет для Андрея Замкового, призёра Олимпиады 2012 года. Противостоять ему будет такой же кубинский ветеран Рониел Иглесиас. На последнем чемпионате мира в Екатеринбурге Замковой смог одержать над ним победу.

Вот и лёгкую атлетику дождались

В первом из российских видов лёгкой атлетики выступят сразу двое наших соотечественников, каждый из которых может побороться за медаль. Явный фаворит, конечно, лидер и сезона, и последних лет Мутаз Эсса Баршим из Катара. Его соперниками могут стать и американец Джовон Харрисон, и белорус Михаил Недосеков, и наши Михаил Акименко и Илья Иванюк. Последний находится в статусе тёмной лошадки, так как взял квалификационную высоту 2,28 метра лишь с последней попытки, чем изрядно потрепал нервы.

Комбинация закроет бассейн

Две комбинированные эстафеты порадуют зрителей в заключительный день обширной плавательной программы. Россияне выступили неплохо, но и не идеально, и могли бы скрасить впечатление ещё одной медалькой. Мужчины могут сделать это в комбинированной эстафете, где в квалификации они были третьими, а в финале могут получить усиление в лице Евгения Рылова и Климента Колесникова. Для женской же команды, попавшей в финал с седьмым временем, и такой результат уже успех, благо Юлия Ефимова не так блещет, как раньше.

Исполнит ли Нагорный сальто своего имени?

Никита Нагорный Schreyer via www.imago-images.de/Global Look Press

Завтра гимнасты начинают разыгрывать награды на отдельных снарядах. Главная интрига дня: исполнит ли лидер мужской сборной Никита Нагорный элемент своего имени — тройное сальто согнувшись — и принесёт ли ему это победу. Пока на Играх в Токио он от этого воздерживался. В вольных упражнениях главный соперник россиянина Артём Долгопят из Израиля, который и выиграл квалификацию. У женщин сразу две россиянки выступят в опорном прыжке. Снятие Симоны Байлз открыло дорогу не только Лилии Ахаимовой, но и Ангелине Мельниковой. Ну у той же Мельниковой и Анастасии Ильянковой гораздо выше медальные шансы в выступлениях на брусьях.

31 июля. Разыгрывается 25 комплексов наград

01:30 Гольф. Мужчины

04:10 — 05:20 Велоспорт-BMX. Женщины, мужчины. Фристайл

04:30 — 05:36 Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 50 м и 1500 м. Комбинированная эстафета 4×100 м. Женщины. Вольный стиль, 50 м. Комбинированная эстафета 4×100 м

04:35 — 15:50 Лёгкая атлетика. Женщины. Ядро, тройной прыжок. Мужчины. Высота, 100 м

06:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Женщины. Парный разряд. Микст. Финалы

08:20 Волейбол. Мужчины. Россия — Тунис

08:33 — 09:33 Парусный спорт. Мужчины. Мужчины. «Лазер». Женщины. «Лазер-радиал»

09:00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Личное первенство

11:00 — 13:27 Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Конь. Женщины. Опорный прыжок. Брусья

12:20 Водное поло. Женщины. Россия — Япония

12:30 — 13:55 Фехтование. Мужчины. Рапира. Командный турнир. Матч за третье место. Финал

13:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг

14:30 Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Финал