Одна надежда на Трусову: как ученицы Плющенко провалили сезон

Евгению Плющенко не позавидуешь. Кроме Александры Трусовой, остальные новоиспечённые ученицы двукратного олимпийского чемпиона не оправдывают надежд в этом сезоне.

О неудачах Алёны Косторной мы писали неоднократно, но тяжело дела складываются не только у неё. Бывшая восходящая звезда Тутберидзе в этом сезоне довольно блекло выступает на соревнованиях. Исключением не стал и финал Кубка России, где подопечная Плющенко заняла восьмое место, полностью провалив при этом короткую программу. О неудачах Жилиной и её тренера — в материале NEWS.ru.

Вероника Жилина перешла к Евгению Плющенко в межсезонье вместе с Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым. В бытность у Тутберидзе Нике приписывали статус одной из восходящих звёзд «Хрустального». Оно и понятно. В прошлом сезоне фигуристка выигрывала практически все соревнования, в которых принимала участие. Худший результат — 5-е место на первенстве Москвы (старший возраст). Очевидно, что Плющенко надеялся на успехи юной Вероники и в новом сезоне. Но всё сложилось не совсем гладко. И если в начале соревновательного года Жилина ещё демонстрировала хороший результат (два вторых места на этапах Кубка России), то конец получился довольно смазанным. Сначала на первенстве России фигуристка заняла 12-е место, затем на финале Кубка России — восьмое.

Финал Кубка России на самом деле не задался у Жилиной совсем. Особенно короткая программа. Фигуристка сорвала абсолютно все прыжки, из-за чего оказалась на последней строчке. Примечательно и то, что если ранее Плющенко оправдывал неудачи Вероники травмами и болезнями, то на сей раз в эфире выдал фразу, которая ещё больше запутала всех: «Ты же в прекрасной форме!» Но как может быть в прекрасной форме человек, который срывает все прыжки в короткой программе?

Впрочем, в произвольном номере фигуристке удалось немного реабилитироваться за фиаско в короткой программе. Несмотря на то что начала прокат Вероника с падения на тройном акселе и со степ-аута на четверном тулупе в каскаде, вторую часть программы, в которой в том числе присутствовал сольный четверной тулуп, откатала фигуристка уверенно. Этот прокат позволил Жилиной выбраться со дна турнирной таблицы, но восьмая строчка — всё равно очень слабый результат. Он бросает тень на общее состояние фигуристки в этом сезоне.

Проблема по большому счёту заключается не в том, что Вероника не может сделать какие-то элементы (для своего возраста она обладает внушительным набором прыжков категории ультра-си, она это неоднократно доказывала на многих соревнованиях), а в том, что ей не удаётся в нужный момент собраться. И это большая проблема. Если Жилина намерена в последующих сезонах составлять конкуренцию ученицам Тутберидзе, то ей необходимо справляться со своими эмоциями.

Вероника Жилина Сергей Фадеичев/ТАСС

Но неудачи Жилиной нужно рассматривать не только в контексте будущих перспектив самой фигуристки, но и перспектив её тренера. Думается, что перед стартом нынешнего сезона Евгений Плющенко, который усилился в межсезонье такими фигуристками, как Косторная, Трусова, Жилина, рассчитывал если не оказаться на коне по итогам выступлений своих учениц, то как минимум громко заявить о своём тренерском «Я». Пока получилось не совсем. У двух из трёх бывших учениц Тутберидзе наметился спад. А у одной из них так вообще в этом сезоне размылись абсолютно все дальнейшие карьерные перспективы.

В такой ситуации Трусова не просто остаётся светлым пятном в команде Плющенко, но и настоящим спасением для самого тренера. После массового переселения фигуристок из «Хрустального» большая часть негатива пала не на тех, кто бежал от Тутберидзе, а на Плющенко. Поэтому теперь любое неудачное выступление одной из новоиспечённых подопечных двукратного олимпийского чемпиона оборачивается для него шквалом критики. Но представьте, насколько было бы сильным недовольство и возмущение, не отберись Трусова на чемпионат мира, поймай она волну Косторной и Жилиной. Двукратного олимпийского чемпиона разнесли бы в пух и прах! К собирательному образу «похитителя детей» добавился бы ещё статус «разрушителя карьер». Но пока есть Саша и пока Саша делает результат, Плющенко может быть спокоен.

Кстати, теперь вы понимаете, да, почему Евгений одаривает Трусову коттеджами и президентскими номерами? Русская Ракета — единственная фигуристка в этом сезоне, которая спасает тренерскую карьеру Плющенко. Она это заслужила.